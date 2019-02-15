رياضة | مشوار حافل في صعود بترول أسيوط للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار حافل في صعود بترول أسيوط للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نادي بترول أسيوط بقيادة المدير الفني محمد عبد السميع في الصعود إلى دورة الترقي ممثلا للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث بعد أن احتل صدارة المجموعة عن جدارة واستحقاق .

خاض الفريق الأسيوطي 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء كان آخرها الفوز علي القوصية بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارياتين فقط، وأحرز لاعبوه 51 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة وتلقت شباكه 11 هدفا كأقوي خط دفاع خلال الموسم الحالي.

هداف الفريق اللاعب أحمد تركي الذي أحرز 16 هدف وهو أيضا هداف المجموعة.

يقود فريق بترول اسيوط جهاز فني مكون من : محمد عبد السميع مدير فني، وسيد حسن مدرب عام، ومحمود زيان مدرب مساعد، وحسين علي مدربا لحراس المرمي ، وياسر سمير مدير إداري، ومصطفي يوسف اداري، حازم عبد السلام أخصائي علاج طبيعي، ومشهور احمد مسؤول شؤون لاعبين، ومحمود تغيان مشرف عام علي الكره.

وضمت كتيبة البترول في مشوار الصعود للترقي 26 لاعب وهم : محمد رمضان، محمد سيد، عبد العزيز جودة، وايهاب فؤاد، اسلام حمدي، محمد دياب، حسام حسن، أحمد دحروج، احمد محمد ياسين، أحمد البهي، أحمد العقيلي، مؤمن راضي، مصطفى فرغلي، مصطفى شلبي، مصطفى عبد الفتاح، أحمد تركي، محمد ممدوح "عفرتو"، سيد خضر، عمر علي، محمد عبد الفتاح "العندليب"، من مواليد 97 أحمد حمدان، أحمد غانم، أحمد عادل، مصطفى امبابي، مهند أحمد مواليد 1999 وأحمد يونس مواليد2001.