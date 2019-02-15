رياضة | موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الجمعة 15/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الجمعة 15/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق المقاولون العرب لخوض مباراة قوية ضد طلائع الجيش مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق المقاولون على ملعبه مع طلائع الجيش في الدوري وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في الدوري المصري مذاعة عبر البث الحي والمباشر على قناتي أون سبورت HD والنيل للرياضة.

ويحتل حاليا فريق المقاولون العرب المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 21 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل 4 وخسر 9 مواجهات.

أما فريق طلائع الجيش يتواجد في المركز الثامن في الترتيب برصيد 25 نقطة حيث لعب 6 مباريات وتعادل 7 وخسر 8 مواجهات.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من الموسم الرياضي الحالي قد انتهت لصالح طلائع الجيش بنتيجة 3-1 على حساب المقاولون العرب.