شكرا لقرائتكم خبر عن تذمر اتفاقي من رباعية الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

لم يتوقع الاتفاقيون أن يخرج فريقهم خاسرا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام الفيصلي أمس (الأربعاء) ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري المحترفين، وقلب فريق الفيصلي الطاولة على الاتفاق في عشر دقائق فقط حيث سجل لاعبو الفيصلي أهدافهم في الدقائق 87 و95 و99.

وتسببت خسارة الفريق الاتفاقي في تذمر عدد كبير من الجماهير التي خرجت غاضبة من ملعب المباراة، حيث شنت هجوما لاذعا صوب مدرب الفريق الإسباني سيرجيو بيرناس، واصفة إياه بأنه أحد الأسباب الرئيسية في تراجع نتائج الفريق، بالإضافة إلى عدم ثباته على تشكيلة واحدة خلال المباريات الماضية، كما حملت مسؤولية الخسارة للاعبي الفريق في مقدمتهم الحارس الجزائري رايس مبولحي نتيجة الأهداف من كرات ثابتة، على الرغم من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها، بالإضافة إلى استهتار بعض اللاعبين الذين لم يحترموا الجماهير الاتفاقية الحاضرة في الملعب، والتي كانت تمني النفس بالخروج بنقاط المباراة.