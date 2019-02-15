شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد عضويتي الموسى والعيسى في لجنة المسابقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة «رئيساً»، وعبدالمجيد المنصور «نائبا»، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة «رئيساً»، وعبدالمجيد المنصور «نائبا»، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. وأكد رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها، مبدياً تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة تصاعداً ملموساً في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهمات ومسؤوليات اللجان، وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.



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