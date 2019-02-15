شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الجودو» يستنكر الحملة المشككة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدر الاتحاد السعودي للجودو بياناً يستنكر فيه الحملة المشككة في الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي للجودو لفئة الناشئين في بطولة تالين الدولية للجودو المقامة في دولة استونيا بالحصول على 3 ميداليات على النحو التالي: إبراهيم عسيري (ميدالية فضية)، حسين الصغير (ميدالية برونزية)، محمد المالكي (ميدالية برونزية)، والذي أثير في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف من بعض الكتاب.

وأضاف الاتحاد السعودي للجودو أنه تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية وإرفاق جميع المستندات التي تثبت حصول اللاعبين على هذه الميداليات من قبل رئيس الاتحاد الاستوني المستضيف لهذه البطولة، وأن الاتحاد طالب بمحاسبة كل من أساء إلى الاتحاد أو أحد منسوبيه في وسائل التواصل الاجتماعي والذين صدرت منهم إساءة للاتحاد وأعضائه والتشكيك في إنجاز الوطن.