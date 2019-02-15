شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والهلال يبدآن مشوار «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الغامدي (جدة)

يبدأ اليوم الجمعة ممثلا الوطن الهلال والاتحاد مشاركتهما في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 إلى 24 من شهر فبراير الحالي بمشاركة 18 فريقاً.

وقسمت الفرق إلى أربع مجموعات ويلعب الهلال في المجموعة الثانية التي تضم وادي موسى الأردني والسلام العماني والمكناسي المغربي والشرطة العراقي، فيما يلعب الاتحاد في المجموعة الرابعة التي تضم غاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري وجباليا الفلسطيني والسويحلي الليبي.

وكانت ثلاث فرق أعلنت انسحابها من البطولة الصفاقسي التونسي والأهلي البحريني وأهلي بنغازي الليبي.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز في أولى مبارياته عندما يلتقي جباليا الفلسطيني، ومن واقع العناصر والإمكانات فالفريق الاتحادي هو الأقرب لتحقيق الفوز، وتتمثل قوة الفريق بالثنائي المحترف تومي وهنري اللذين يتميزان بالضربات الساحقة والإرسالات القوية.

فيما يلعب الهلال أمام وادي موسى الأردني، وتعتبر مباراة مهمة للهلال الذي يسعى لتحقيق الفوز، وقد استعد لهذه البطولة بعد أن أقام معسكراً قصيراً لعب من خلاله عددا من المباريات الودية وتكمن قوته في لاعبيه المحترفين جيفري فينلين إضافة للمخضرم أحمد البخيت.

ويشارك الحكمان السعوديان الدولي خالد الحديثي والدولي يعقوب السبت في هذه البطولة، ويعتبران من الحكام المميزين حيث سبق لهما المشاركة في العديد من البطولات وقدما مستوى مميزا.

وقال إداري فريق الاتحاد حسن باسودان بلاشك البطولة قوية ويشارك فيها أقوى الفرق العربية التي حضرت للمنافسة على اللقب، وإذا تحدثنا عن الاتحاد فهو جاهز ونأمل التوفيق مع شقيقنا الهلال في تحقيق نتائج إيجابية.