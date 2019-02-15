انسيلمو وكاسنجو يغيبان أمام الليث

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لمهاجم الوحدة الكنغولي كاسنجو حاجته إلى علاج لمدة 3 أسابيع بعد التأكد من إصابته بخلع في مفصل الترقوة، إذ سيفقد الفريق خدماته في 3 مواجهات قادمة اعتباراً من مواجهة اليوم أمام الشباب بجانب المحور البرازيلي انسيلمو الذي سيغيب لحصوله على 3 بطاقات صفراء. وكان المدير الفني ميدو أخضع جميع اللاعبين لتدريبات قبل المغادرة إلى الرياض، إذ أشرك المهاجم أحمد عبده مهاجماً أساسياً عوضاً لكاسنجو، وعبدالإله المالكي بديلا لانسيلمو. من جهته، أوضح رئيس النادي حاتم خيمي أن فريقه استعد على أكمل وجه لمواجهة الشباب للعودة بنقاط المباراة رغم قوة الشباب، لكن الفريق منتشٍ بفوزه الأخير على الرائد، وأمامنا استحقاق نسعى لتحقيقه وهو إنهاء الدوري ونحن ضمن الـ 4 الكبار.

كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لمهاجم الوحدة الكنغولي كاسنجو حاجته إلى علاج لمدة 3 أسابيع بعد التأكد من إصابته بخلع في مفصل الترقوة، إذ سيفقد الفريق خدماته في 3 مواجهات قادمة اعتباراً من مواجهة اليوم أمام الشباب بجانب المحور البرازيلي انسيلمو الذي سيغيب لحصوله على 3 بطاقات صفراء. وكان المدير الفني ميدو أخضع جميع اللاعبين لتدريبات قبل المغادرة إلى الرياض، إذ أشرك المهاجم أحمد عبده مهاجماً أساسياً عوضاً لكاسنجو، وعبدالإله المالكي بديلا لانسيلمو. من جهته، أوضح رئيس النادي حاتم خيمي أن فريقه استعد على أكمل وجه لمواجهة الشباب للعودة بنقاط المباراة رغم قوة الشباب، لكن الفريق منتشٍ بفوزه الأخير على الرائد، وأمامنا استحقاق نسعى لتحقيقه وهو إنهاء الدوري ونحن ضمن الـ 4 الكبار.

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