شكرا لقرائتكم خبر عن موسى يعود للنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شارك الدولي أحمد موسى في التدريبات الجماعية لنادي النصر، استعدادا للمشاركة مع فريقه في باقي منافسات الموسم، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها سابقا.

من جهة ثانية، فتح مدرب الفريق فيتوريا ملف الإعداد للمشاركة الآسيوية التي تنتظر النصر، إذ بدأ التحضير لمواجهة «أجمك» الأوزبكي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء القادم في الرياض. وطبق فيتوريا خلال التدريب عددا من الجمل التكتيكية للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الأهلي الأخير، فيما حول الأساسيين للجاكوزي والساونا.