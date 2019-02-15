شكرا لقرائتكم خبر عن موسى يعود للنصر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)شارك الدولي أحمد موسى في التدريبات الجماعية لنادي النصر، استعدادا للمشاركة مع فريقه في باقي منافسات الموسم، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها سابقا.
من جهة ثانية، فتح مدرب الفريق فيتوريا ملف الإعداد للمشاركة الآسيوية التي تنتظر النصر، إذ بدأ التحضير لمواجهة «أجمك» الأوزبكي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء القادم في الرياض. وطبق فيتوريا خلال التدريب عددا من الجمل التكتيكية للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الأهلي الأخير، فيما حول الأساسيين للجاكوزي والساونا.
كانت هذه تفاصيل خبر موسى يعود للنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.