شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يعسكر للنجوم بالقاهرة ويستعين بالتسجيلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير معسكراً مغلقاُ بالقاهرة استعداداً لمواجهة النجوم المقرر لها الرابعة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام

وتابع الجهاز الفنى للإسماعيلى عدة تسجيلات لفريق النجوم قبل المواجهة التى ستجمعهما السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز.

وحذر جهاز الدراويش من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثا للدورى على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين.

يذكر أن مهاجم النجوم قد سجل حتى الأن 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه.