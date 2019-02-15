رياضة | صدمة في ريال مدريد قبل إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

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أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه قام بفتح تحقيق مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بسبب تصريحاته حول تعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال لقاء أياكس الهولندي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان "راموس" قد اعترف بأنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء، خلال مباراة أياكس، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الريال 2-1، وحاول المدافع الإسباني، التراجع عن تصريحاته عبر تغريدتين على "تويتر"، عبر فيهما عن أسفه لغيابه عن مباراة الإياب.

وقرر الإتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا مع قائد ريال مدريد بسبب تضارب تصريحاته حول تعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال لقاء أياكس الهولندي.

وقد حصل راموس على بطاقة صفراء، في الدقيقة 89، وهي الثالثة له في دوري الأبطال، ما يعني إيقافه عن مباراة العودة أمام أياكس، ولكن بعد إعتراف "راموس" بتعمده الحصول على الإنذار، وفتح الاتحاد الأوروبي التحقيق معه، قد يؤدي إيقاف اللاعب لمباراة إضافية.

وفي حالة إثبات تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء، سيعاقب اللاعب بسبب "سوء السلوك"، وقد يتم إيقافه مباراتين وليس مباراة واحدة، ليغيب عن لقاء العودة أمام أياكس، ومباراة الذهاب في الدور ربع النهائي حال تأهل الريال

ويواجه "راموس" نفس المصير الذي واجهه زميله، داني كارفاخال في الموس الماضي لتعمده الحصول على إنذار في دور المجموعات، أمام أبويل نيقوسيا.