رياضة | عاجل.. تصريح صادم من اتحاد الكرة عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح صادم من اتحاد الكرة عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بأن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني لم يتعرض للظلم أثناء بعثة المنتخب وأكد أن كوبر الأفضل في تاريخ مصر.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "محمد صلاح لم يتعرض للظلم في روسيا وكوبر من أفضل المدربين في تاريخ مصر وحقق إنجازات لم يحققها أحد".

وأضاف: "هناك فرق بين كوبر وأجيري، كوبر اعتمد على الدفاع وأجيري نقلنا للكرة الهجومية".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً: "أجيري طلب تواجد سلجادو في الجهاز الفني للمنتخب لأنه صاحب الكلمة العليا".