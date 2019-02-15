شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تجمع تعهدات من قضاة الملاعب لمنع تضارب المصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، من الحكام التوقيع على تعهدات بعدم العمل فى الأندية أو الاكاديميات خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة التى أثيرت مؤخرا بسبب الحكم حسن السندبيسى الذى ألغى هدف حرس الحدود فى الأهلى ووجهت إليه اتهامات بالعمل فى أحد الأكاديميات التى تحمل إسم الأهلاوية ستارز، وهو ما وضع الحكم فى موقف غاية فى الصعوبة، قبل تجاوز الأزمة وتراجع اللجنة عن إيقافه.

طالبت لجنة الحكام بتوقيع تعهدات بعدم عمل أى حكم فى نادى أو أكاديمية، وهو ما تحفظ عليه بعض الحكام بسبب عدم انتظام اتحاد الكرة فى صرف مستحقات الحكام المتأخرة.