- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
حرس الحدود وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة وسيد عبد الله حكماً خامساً.
المقاولون العرب وطلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.