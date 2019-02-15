شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

حرس الحدود وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة وسيد عبد الله حكماً خامساً.

المقاولون العرب وطلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وحسام الجلاد حكماً خامساً.