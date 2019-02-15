شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 فالفيردى يؤكد جاهزية ليو للقاء بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي تدريباته اليوم الخميس مع برشلونة، وذلك استعدادا للقاء بلد الوليد بعد غد السبت فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

فالفيردى يطمئن جماهير برشلونة على حالة ميسي الصحية



تحدث المدير الفنى لبرشلونة ارنستو فالفيردى اليوم الخميس، عن الحالة الصحية لنجم برشلونة ليونيل ميسى، قائلا "ميسي جيد للغاية فى الوقت الحالى، وهو يتدرب بشكل مثالى، لقد خاض مران اليوم بشكل مثالى، ولايمكننى تمديد فترة غيابه أطول لأنه بخير".

وتابع فاليفردى قائلا "حالة أومتيتى تختلف عن ميسي، ممكن ونأمل ان نرى أومتيتى فى أقرب وقت، لا أستطيع ان أقول أنه سيكون متواجدا يوم السبت أو يوم الثلاثاء أمام ليون، أو حتى فى المباريات التالية.

"يجب عليك تقييم اشياء كثيرة مع أومتيتى، ليس فقط إذا كانت حالته جيدة، لكن ايضاً يجب التركيز على اذا كان لديه ايقاع المباريات وكيف سيكون مع باقى زملائه، هناك العديد من الاشياء التي يجب تقييمها".



ليونيل ميسي

مدرب بلد الوليد يكشف كيفية ايقاف ميسي



أبدى سيرجيو جونزاليس المدير الفنى لفريق بلد الوليد تخوفه من النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة خلال مواجهة الفريقين، المقرر لها بعد غد السبت فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

وتحدث جونزاليس فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "سيكون من الخطأ التركيز على ميسى فقط، ستكون لدينا ساعة قبل المباراة لمعرفة اذا قام فالفيردي بـ المداورة او لا، وانا الحقيقة أتمنى ان يفعل ذلك علينا ان نعمل كـ مجموعة واحد حتى اذا اضطررنا إلى ايقاف ميسى وحده فـ سيعمل مع المجموعة، اعتقد دائماً ان أفضل اللاعبين يجب ان يكونوا فى الميدان، ولكن اذا قرر فالفيردى ان يمنحه الراحه فان ذلك لن يكون سيئاً".

"ميسى اللاعب الأفضل واريد رؤيته فى الملعب ولكن فى نفس الوقت ستتم اراحته فى أحد الايام وأتمنى ان تكون ضدنا".

"رغم معرفتنا بـ صعوبة المنافس وبانهم قادمون من أسبوع راحه ولكن يجب أن نلعب ضدهم بـ حماس كبير ومع الرغبة فى تحقيق شئ، برشلونة يملك مجموعة قوية تريد أن تسحقك وتهيمن على المباراة، يجب علينا ان نستغل بعض الفرص وان نغلق دفاعنا بشكل جيد".

"اذا قررنا إيقاف ميسي فـ سوف نفعل ذلك كـ مجموعة، ميسي اللاعب الافضل وفى عقلي اريده ان يلعب ولكن فى نفس الوقت اذا كان هناك يوم ستتم اراحة ميسي فيه فأريد ان تكون فى هذه المباراة".