شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 ديبالا ورقة يوفنتوس لضم الفرعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النجم المصرى محمد صلاح تدريباته مع ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، فى المعسكر القائم بمدينة مارابيا الإسبانية، استعدادا للقاء بايرن ميونخ الألمانى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

يوفنتوس يرغب فى عقد صفقة تبادلية مع ليفربول لضم محمد صلاح



كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن الأسباب التي دعت نادي يوفنتوس الإيطالي للتفكير في التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت الصحيفة أن صفقة محمد صلاح يتعزز المكاسب الأقتصادية لنادي يوفنتوس الذى يسعى لتعزيز تواجده في السوق العربي الذي يضم 400 مليون نسمة، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجم المصري بين الشعوب العربية.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يتطلع للتخلي عن خدمات مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح ليفربول نظير التعاقد مع محمد صلاح، لاسيما وأن اللاعب المصري يتقاضى نصف الراتب الذي يحصل عليه ديبالا، في حين تبدو صفقة محمد صلاح مناسبة للخطط الفنية والتكتيكية التي يتبعها ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نادي ليفربول يسعى أيضاً لتحقيق بعض المكاسب المالية لتحسين ميزانيته خلال الفترة القادمة وذلك بالموافقة على رحيل محمد صلاح إلى يوفنتوس.

وتسعى إدارة يوفنتوس إلى التوصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح مقابل التنازل عن خدمات باولو ديبالا بالإضافة إلى مقابل مالى يصل إلى 50 مليون يورو.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادى يوفنتوس خلال الأيام الماضية بعدما أشارت تقارير عن أن البرتغالى كريستيانو رونالدو منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب المصرى الأسطورى ليحل بديًلا عن باولو ديبالا الذى بات قريبًا من مغادرة قلعة السيدة العجوز.

وسبق أن نجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.



توتو سبورت

محمد صلاح ينشر صورة تجمعه بصور أساطير الفن



نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بالعديد من الصور التي تحمل أساطير الفن مثل توفيق الدقن وفاتن حمامة وعمر الشريف بجانب العالم مصطفى محمود، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر".

ويخوض محمد صلاح حالياً معسكراً تدريبياً مع فريق ليفربول بإسبانيا إستعداداً لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى يوم 19 فبراير الجارى على ملعب "أنفيلد" فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ليفربول سيبتعد عن خوض المباريات الرسمية لعدة أيام، بعد خروجه المبكر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى، حيث سيواجه بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجارى قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".

وتغلب ليفربول على بورنموث بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



محمد صلاح

وسائل الإعلام الألمانية تسلط الضوء على محمد صلاح قبل مواجهة بايرن ميونخ



سلطت وسائل الأعلام الألمانية الضوء على التقرير الصادرة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، حول إهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع " tz" أن التقارير الصادرة من إيطاليا حول رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات محمد صلاح أصابت معسكر ليفربول بالأرتباك قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 19 فبراير الجاري بملعب "أنفيلد" فى "ذهاب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال "يوفنتوس يستعد لتقديم عرضاً مالياً قدره 200 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح في صفقة ستكون الثانية ضمن قائمة الصفقات الأغلى في التاريخ بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو".

وأضاف "ليفربول لا يرغب في سماع تلك الأخبار، بعد رحيل العديد من نجومه على مدار الأعوام الماضية مثل لويس سواريز الذي إنتقل لصفوف برشلونة مقابل 82 مليون يورو، وفيليب كوتينيو الذي إنتقل للفريق ذاته مقابل 135 مليون يورو".

وسبق ونجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى.



محمد صلاح فى المران

"ليفربول إيكو" تسخر من محاولة يوفنتوس التعاقد مع محمد صلاح



أبدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إندهاشها الشديد من التقارير الصحفية التي تتحدث حول رغبة نادي يوفنتوس الايطالي في الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية ذكرت في وقت سابق، أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل بعد الحصول على موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي حيث ينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ 200 مليون يورو.

وسخرت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول من التقارير الواردة من إيطاليا على طريقتها الخاصة وقالت "العالم يحتفل بعيد الحب يوم الخميس، لكن يبدو أن كذبة أبريل يأتي مبكراً في إيطاليا".

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول ليس لديه نية للتخلي عن خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما وأن النجم المصري قام بتجديد تعاقده مع النادي الصيف الماضي.

وسبق ونجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتقاسم محمد صلاح حالياً صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى.