شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: النجوم يجيد مواجهة الكبار.. ولا نملك رفاهية فقدان النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلى على صعوبة مواجهة النجوم ، مشيرا إلى أن هذا الفريق لا يستهان به على الإطلاق.

ويلتقى الفريقان السبت المقبل بالقاهرة ، ضمن منافسات الجولة الــ22 بمسابقة الدورى المحلى.

أضاف أبوجريشة :” مواجهة النجوم تزيد صعوبتها لرغبة المنافس فى الظهور بأداء ومستوى مميز أمام الفرق الكبرى بجانب ضيق فارق النقاط بين الفريقين”.

يحتل الإسماعيلى المركز الـ10 فى جدول الدوري برصيد 24 نقطة بينما النجوم فى المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

وواصل :”الفريق تطور بشهادة الجميع ونجحنا فى علاج نقطة سلبية تمثلت بتجنب التعرض للهزائم بعد تلافى الأخطاء التى ظهرت ببداية المواسم بجانب الإضافة الفنية التى حققتها الصفقات الجديدة”.

وأتم قائلا :”لم يعد هناك أى مجال لفقدان مزيد من النقاط ،لذلك لا بديل عن الانتصار فى اللقاء المقبل ، كنا نتمنى أن نواجه النجوم على ملعبنا لكنها كرة القدم وعلينا أن نتكيف مع هذا الوضع الذى سيستمر لفترة”.