شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 كوفاتش يكشف أهمية لقاء أوجسبورج قبل موقعة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم بايرن ميونخ استعداداته لخوض لقاء مضيفه أوجسبورج غدا الجمعة فى افتتاح الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

كوفاتش يكشف أهمية لقاء أوجسبورج قبل موقعة ليفربول



قال المدير الفنى لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش عن مواجهة أوجسبورج غدا، قائلا "الجميع يعلم أن المباراة في اوجسبورج مهمة للغاية بالنسبة للاعتياد على الأجواء في المباراة القادمة في ليفربول، سنركز بالتأكيد على هذه المباراة، والتي ستعطينا الدافع القوي لمواجهة آنفيلد، اذا قمنا بذلك بشكل جيد فستكون أمامنا فرص كبيرة في ليفربول".

"على الرغم من أن الجميع يتحدث عن المواجهة المرتقبة مع ليفربول، أكد كوفاتش على أهمية مباراة البوندزليجا في أوجسبورج، وقال المدرب البالغ من العمر 47 عاما ، لا نريد ولا نستطيع التقليل من أهمية المباراة لأننا في البوندزليجا يمكننا على الأقل أن نقوم بالأمر بشكل جيد".

" لاعبو أوجسبورج يركضون ويرغبون في تغيير موقفهم، ويريدون أن يصعدوا الأمور علينا، نحن نستعد لكل شيء ويجب أن نقوم بالأمور والقرارات الصحيحة".

وسوف يكون أغلب لاعبي البايرن متاحين في تشكيل المدرب كوفاتش باستثناء آرين روبن وكورنتين توليسو وستشهد عودة القائد مانويل نوير.

نوير يؤكد جاهزيته للقاء أوجسبورج



تحدث الحارس مانويل نويراليوم الخميس: "القسم الطبي منحنى التصريح بالمشاركة، أنا مستعد." وفيما يتعلق بتشكيل المباراة قال كوفاتش: "ليس لدينا أي سبب على الإطلاق لغياب أي لاعب، كان لدينا أسبوع هاديء ووقت كافٍ للتعافي، اللاعبون في حالة بدنية جيدة".

وكان نوير قد غاب عن مباريات فريقه الأخيرة بداعى الإصابة.