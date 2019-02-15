أهلاوى وزملكاوى ووجه جديد فى معسكر المنتخب المقبل

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جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى ضم ثلاثة لاعبين جدد فى معسكر الفراعنة المقبل المقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، استعدادا لمباراتى النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا ونيجيريا وديا . وأستقر الجهاز الفنى للفراعنة على تواجد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك فى معسكر مارس لقيادة الجبهة اليسرى بعد تألقه الملفت مع الفريق الأبيض خلال الموسم الحالى عقب قيام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء بتعديل مركزه داخل المستطيل الأخضر . كما قرر جهاز المنتخب ضم عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل بعد ظهور بمستوى متميز منذ تولى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية للقلعة الحمراء لينال ثقة أجيرى ومعاونيه . فيما سيكون الاسم الثالث من خارج قطبى الكرة المصرية حيث سينضم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز والذى يؤدى بشكل مميز مع فريقه طوال الموسم الحالى ليسقر جهاز الفراعنة على ضمه للمعسكر المقبل .

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