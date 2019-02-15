شكرا لقرائتكم أرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف بهدف في الدوري الأوروبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى عروضه السيئة بعد الخسارة بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج" بملعب "هارادزكي".

أحرز هدف فريق باتي بوريسوف البيلاروسي لاعبه ستانيسلاف دراجون فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ولم يشارك محمد الننى فى اللقاء لكنه كان ضمن قائمة البدلاء.

وتعرض الفرنسى الكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال للطرد فى الدقيقة 85.

ويواجه أرسنال المجهول وتحقيق آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة قبل خوض مباراة الإياب الخميس القادم بملعب "الإمارات".

وحجز أرسنال مقعده فى دور الـ 32 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، فيما حل باتي بوريسوف وصيفاً في المجموعة الـ 12 خلف تشيلسي الإنجليزي ومتفوقاً على مول فيدي المجري وباوك اليوناني



أرسنال

باتى بوريسف و وأرسنال

ماتيو جندوزى