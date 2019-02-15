شكرا لقرائتكم إشبيليه يفوز على لاتسيو فى الأولمبيكو بهدف بن يدر.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع إشبيليه الإسبانى أكثر من نصف الطريق للتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، بعد أن حقق فوزا غاليا على مضيفه لاتسيو الإيطالى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الأولمبيكو" فى ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

هدف اللقاء الوحيد احرزه المهاجم الفرنسى وسام بن يدر فى الدقيقة 22، ليصبح بن يدر ثانى لاعب من الليجا الإسبانية الذى يصل إلى تسجيل 20 هدف فى جميع البطولات هذا الموسم، بعد ليونيل ميسى (29).

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين الخميس المقبل على ملعب "رامون سانشيو بيزخوان" معقل النادى الأندلسى.

وانتهت باقى المباريات التى أقيمت على النحو التالى

رابيد فيينا 0 Vs انتر ميلان 1

سلافيا براغ 0 Vs جينك 0

كراسنودار 0 Vs باير ليفركوزن 0

رين 3 Vs ريال بيتيس 3

جالطة سراى 1 Vs بنفيكا 2



بابلو سارابيا

بانيجا يمرر الكرة

لاتسيو واشبيليه

لقطة من اللقاء

وسام بن يدر