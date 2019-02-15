شكرا لقرائتكم أحد يطلب من اتحاد القدم استبدال حارسه بسبب مواد محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع نادي أحد برئاسة سعود الحربي خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه الموافقة على استبدال الأوزبكي إيغانتي نيستيروف بعدما تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط الآسيوية لتناوله دواء محظورا.

وكان النادي الغربي قد تعاقد مع الحارس الدولي الأوزبكي أواخر يناير الماضي قادما من صفوف فريق لوكوموتيف طشقند، وبعد فراغه من المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 مع منتخبه. وشارك نيستيروف مع أحد في مباراتين منذ قدومه، كانت أمام الاتفاق والفيصلي.

وأكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد، بأن التعاقد كان سليما حيث قال "تعاقدنا مع الحارس الأوزبكستاني كان سليماً ولم تكن هنالك أي إيقافات انضباطية موجودة على اللاعب في الدوري السعودي". وأضاف سعود الحربي بأن الحارس الدولي يتواجد في بلده، تحديدا في الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، وسيفحص العينة الأسبوع المقبل للتأكد من سلامتها. واختتم رئيس أحد بتمنيه أن يوافق الاتحاد السعودي على هذا الطلب نظرا لوضع الفريق الحالي.

ويقع أحد في المركز الأخير، 16، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة عن المركز 15 و4 عن المركز الرابع عشر.