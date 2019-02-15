قادري: «الصقور» يعاني الإجهاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



يستعيد فريق الإمارات جهود مدافعه سعد سرور في لقاء اليوم أمام اتحاد كلباء فيما يفقد وليد وخالد عمبر، الأول للإصابة والثاني للإيقاف، ويتطلع «الصقور» إلى تحقيق الفوز على أحد منافسيه المباشرين الليلة، وفي الجولتين المقبلتين ليقفز برصيده إلى 19نقطة قبل فترة التوقف.

ويلتقي الإمارات على التوالي كلباء ودبا والوصل، وقال جلال قادري مدرب الصقور إن فريقه مجهد، فمباراة اليوم تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الشارقة في الكأس والتي استمرت لمدة 120دقيقة، وذكر أن الإمارات قبل لقاء الشارقة لعب أمام العين وكانت مباراة صعبة جداً وبذل فيها مجهوداً كبيراً، وأوضح: لم نحصل على راحة كافية بينما حصل كلباء على 13 يوم راحة لأنه لم يخض مباراة في الكأس، لاعبونا مرهقون ولكن الجهاز الطبي يستحق الشكر على ما قام به في عملية الاستشفاء وعودة اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي.

ومن جهته، قال سبيل غازي الظهير الأيسر للصقور أن مباراة اليوم بست نقاط والفوز فيها مطلوب وبشدة ليحسن الفريق وضعه.