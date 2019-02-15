شكرا لقرائتكم خبر عن نارا سبب مشاكل إيكاردي مع الإنتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
اتهمت إيفانا شقيقة نجم إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي زوجة شقيقها نارا واندا بوقوفها وراء خلافه مع الإدارة، وكتبت تغريدة بعد تجريده من شارة الكابتن: «لو كان سنده شخص جاد لما حصل هذا، شقيقي المسكين، لماذا يستمر بالسماح لهذا الوضع؟ لا أحد يحتمل وجهات النظر هذه».
وكانت إيفانا وصفت نارا التي تعمل وكيلة أعمال لزوجها أيضا بأنها مجنونة، وكتبت إيفانا: «ضحية أخرى من ضحايا هذه المرأة المجنونة، ماذا تنتظرون منها؟ بعدها ستتحدث عن النوايا السيئة للآخرين تجاهها، أعتقد أنها تحتاج إلى طبيب نفسي».
وفي سياق متصل، وضع زميل إيكاردي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «لايك» على صورة انستجرام كتب فيها سحب الشارة كما صوت 15 ألف مشجع لصالح القرار. وتسببت نارا في مشكلة مع إدارة الإنتر عندما قالت في برنامج شو: «عندما تتصل بي الإدارة لتقديم عرض تمديد سأرد عليها»، وينتهي عقد إيكاردي في 2021 وسجل رغم التقلبات 15 هدفا في 28 مباراة وعلق مدربه سباليتي: «كان قرارا صعبا لكن جميع من في الإنتر متفق عليه لمصلحة النادي، هناك الكثير من الأمور تحصل في محيط اللاعب وعليه حلها، لأنها تسبب الخجل للفريق».
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