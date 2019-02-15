رماية الإمارات في الصدارة بـ 13 ميدالية في «عالمية الإعاقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز البطل الإماراتي عبدالله سلطان العرياني، ذهبيته الرابعة، في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، بعد تحقيقه للمركز الأول في ختام منافسات الرماية، أمس، ضمن فئة «50 م سيدات ورجال بندقية وضع الرقود»، فيما حصدت الألمانية «إلك سيليجر» المركز الثاني والميدالية الفضية، لتذهب برونزية المنافسة التي أقيمت على ميدان نادي الذيد إلى الرامي الإماراتي عبدالله سيف العرياني.

واستطاع البطل العرياني أن يحقق ذهبيته بعد حصوله على دقة تصويب 618.9، في المنافسة التي اختتمت فعالياتها وشهدت مشاركة 4 متسابقين من دولة الإمارات ومتسابقة من ألمانيا.

وعلى صعيد منافسات فئة «10 أمتار سيدات ورجال بندقية وضعية الرقود»، حصدت السويسرية نيكول هايسلر ذهبية المنافسة بعد حصولها على دقة تصويب 631.5، فيما نال الهندي «سريهارشا ديفارادي راماكريشنا» فضية الفئة، لتذهب البرونزية إلى النمساوي جوهان وندوفر.

وبهذه النتائج يكون رماة الإمارات قد حققوا إنجازاً كبيراً لدولتهم خلال البطولة، حيث أحرزوا 4 ميداليات ذهبية عن طريق الرامي عبدالله سلطان العرياني وحده، فيما وصل إجمالي الميداليات التي حصدها لاعبو المنتخب الوطني الإماراتي للرماية خلال مشاركتهم على صعيد منافسات الرماية وحدها إلى 13 ميدالية ملونة في جميع الفئات، وهي 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضيّة، و6 ميداليات برونزية، أحرزت لطيفة السويدي واحدة منها كأول لاعبة إماراتية تنال ميدالية في مثل هذه البطولة.

وهيمن سبّاحو تايلاند على المراكز الثلاثة الأولى ضمن جميع الفئات، في افتتاحية منافسات السباحة التي أقيمت أمس بضيافة مسابح الجامعة الأمريكية بالشارقة، فيما حققت أستونيا حضوراً واضحاً على صعيد منافسات فئة سباحة ظهر 100 متر رجال وسيدات.

وشهدت منافسات سباق 100 متر حرة للسيدات، فوز مونريدي كانغبيلا بالمركز الأول، وفي فئة 100 متر ظهر سيدات فازت لاعبة أستونيا سوزانا كاول بالمركز الأول، وفي سباق 100 متر حرة رجال فئة 14-34، فاز الهندي سانجاي سوابنيل بالمركز الأول، وفي سباق 100 متر ظهر رجال فئة 14-34، فاز بالمركز الأول الأستوني ماتز توبكين، وعلى صعيد منافسات سباق 100 متر رجال فئة 14-34 سباحة ظهر، جاء في المركز الأول الأستوني كاردو بيومبيو، وضمن منافسات فئة 0-35 حرّة سباحة 100 فاز بالمركز الأول الهندي جاديش كوندو.