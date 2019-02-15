بطولة «سبارتن»في مليحة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم بطولة سبارتن للشرق الأوسط وإفريقيا 2019، النسخة الإقليمية لبطولة سبارتن العالمية، بمشاركة 2500 متسابق من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون للفوز بلقب السباق في فئاته الست، والذي من المتوقع أن تستقطب منافساته أكثر من 4500 مشجع، من عشاق الإثارة والتحدي والمغامرات الصحراوية، لا سيما وأنها تقام في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بإمارة الشارقة.

هذا ويشارك مجلس الشارقة الرياضي في الرعاية الفضية للبطولة،وأوضح عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن إقامة بطولة سبارتن تأتي ضمن الفعاليات والبطولات الرياضية التي يشارك فيها المجلس، مبيناً أن السباق يضاف إلى سلسلة الفعاليات المهمة والكبيرة التي تؤكد أهمية الرياضة في الإمارة الباسمة بمختلف أنواعها وتأكيداً على الإمكانيات الكبيرة التي تقدم للرياضة والرياضيين.