شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يبحث عن ملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يقود مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، محاولة أخيرة من الجهات الأمنية والأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل الحصول على موافقة رسمية للسماح للنادي الأهلي، بخوض مبارياته المقبلة في الدوري على استاد الكلية الحربية بحضور 2000 مشجع.

ويفاضل النادي الأهلي بين ملعبين لاستضافة مبارياته المحلية بعد غلق استاد السلام هما الكلية الحربية وبتروسبورت،وينتظر اتحاد الكرة موقف الأمن من إقامة مباريات الأهلي على الكلية الحربية بحضور جماهيري، وإلا ستتم إقامة مباريات الأهلي على استاد بتروسبورت رغم إرهاق أرضيته.

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