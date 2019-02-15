فيفياني: ليس أمامنا إلا الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

شدد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء على أهمية المباراة أمام الإمارات ونقاطها الثلاث التي تعني الكثير لفريقه، وتمثل خطوة جيدة لمرحلة متقدمة في المنافسة.

وأضاف: «ندرك جيدا قوة المنافس والتغييرات الكبيرة في صفوفه فضلا عن المستوى الجيد الذي قدمه أمام العين في الجولة الماضية وخلال مباراته الأخيرة مع الشارقة المتصدر في الكأس، لكن هذا لن يثنينا عن التفكير في الفوز واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية». وعن الغيابات أشار المدرب الإيطالي أن الفريق مكتمل الصفوف مع عودة المدافع يعقوب حسن الذي غاب عن الجولة الماضية، بسبب الإنذار الثالث.

من جانبه، أكد منصور البلوشي كابتن الفريق الكلباوي أن مباراة اليوم تمثل فرصة جيدة للعودة لطريق الانتصارات ومسح الصورة السيئة التي كان عليها الفريق في الجولة الماضية أمام الوحدة.