شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان للسباحة في الحديريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام، يوم غد السبت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، مهرجان «مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعي للسباحة»، ضمن أجندة فعاليات المجلس المجتمعية للعام 2019، ودورها في تشجيع شرائح المجتمع على الممارسة الرياضية، وينطلق المهرجان في الساعة 08:00 صباحاً، لأربع مسافات رئيسية؛ هي: (200م - 400م - 800م - 1600م).

وأكد خالد القبيسي، رئيس قسم الرياضة المجتمعية ب«مجلس أبوظبي الرياضي»، حرص واهتمام المجلس على مواصلة تنظيم السباقات المجتمعية، وفقاً لأجندة الفعاليات المجتمعية المعتمدة لعام 2019؛ والهادفة إلى تجسيد التفاعل المجتمعي بالرياضة، وجعلها نمطاً للحياة.

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