شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الزمالك ونصر داي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف نصر حسين داي الجزائري نقطة ثمينة من الزمالك؛ عقب تعادله معه (1-1) في الإسكندرية، ضمن منافسات «الكونفدرالية الإفريقية».

سجل للزمالك المغربي خالد بوطيب (12)، ولنصر حسين داي أحمد القاسمي (90).

وتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الأخير بنقطة.

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