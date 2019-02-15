«الميركاتو الشتوي» كلف كبار أوروبا 642 مليون دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أندية البطولات الوطنية الأوروبية الخمسة الكبرى أنفقت 642,8 مليون دولار (570 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأشار الاتحاد الى أن مجموع ما أنفقته هذه الأندية (في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا)، يمثل ما نسبته 59,1 بالمئة من مجموع الإنفاق عالمياً على الانتقالات (1,09 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2019 و31 منه.

ومقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، زاد الإنفاق بنسبة 6,4 بالمئة.

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