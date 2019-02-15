مباراتان في الجولة 15 لدوري 21

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس



تستأنف مساء اليوم، مباريات الأسبوع 15 من مسابقة دوري الخليج العربي لفرق تحت 21 سنة، امتداداً لمباريات الجولة التي انطلقت بمباراة جمعت بين فريقي بني ياس والوصل، وانتهت بفوز «السماوي» الخامس برصيد 23 نقطة بنتيجة 5-3.

ويلعب اليوم في استاد الشارقة، «الملك» صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة مع النصر العاشر برصيد 15 نقطة، وفي المباراة الثانية يستضيف الجزيرة الثامن برصيد 17 نقطة، فريق الفجيرة الرابع عشر الأخير برصيد 8 نقاط، وكان لقاء الدور الأول، قد شهد فوز «فخر أبوظبي» القياسي 8- صفر.

وتختتم مباريات الجولة يوم غد السبت، بإقامة أربع مباريات تبرز فيها مباراة العين المتصدر برصيد 34 نقطة مع الظفرة الثاني عشر برصيد 12 نقطة والتي تلعب في استاد هزاع بن زايد، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح (الزعيم) بنتيجة 5-1، وضمن الجولة يتقابل دبا الفجيرة الخامس برصيد 22 نقطة مع الوحدة الوصيف برصيد 30 نقطة، ويلعب عجمان الثالث عشر برصيد 10 نقاط بملعبه، مع شباب الأهلي الرابع برصيد 24 نقطة وتختتم بلقاء اتحاد كلباء التاسع برصيد 17 نقطة مع فريق الإمارات الحادي عشر برصيد 13 نقطة.