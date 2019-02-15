الشامسي: الفنادق المستفيد الأكبر من الجدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

تفتتح الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم، حيث تقام ثلاث مباريات، تجمع خورفكان مع مصفوت في الخامسة وعشرين دقيقة، والذيد مع التعاون في التوقيت نفسه، ويلعب الحمرية والعروبة في الثامنة مساء.

ستكون مباراة الحمرية والعروبة أبرز مواجهات الجولة الثامنة وهي قمة بين فريقين مرشحين للصعود، والمباراة لها أهمية كبيرة على صعيد الترتيب والنقاط وأيضاً على الصعيد المعنوي والفائز سيضمن إلى جانب النقاط الثلاث إيقاف منافس مباشر، وبالنسبة للحمرية الذي يفتقد لاعب المحور سعيد عادل فالمباراة تعد طريقاً لاتجاه واحد وهو مطالب بالفوز تجنباً لاتساع الفارق أكثر مع خورفكان والعروبة، وهو لديه 14نقطة في المركز الرابع، ويدرك المدرب سليمان البلوشي ولاعبوه أن الخسارة ستكون مؤثرة جداً وستوسع الفارق إلى خمس نقاط مع الصدارة.

أما العروبة فهو في أفضل وضع ويدخل لقاء اليوم وفي رصيده 16نقطة في المركز الأول ويريد المدرب غازي الغرايري أن يحصد نقاط لقاء اليوم ليبتعد عن الحمرية أكثر، وهو قدم أداء جيداً في كل مبارياته وهو استحق المركز الحالي.

ومن جهته يستهدف خورفكان الثاني( 16 نقطة) تحقيق الفوز السادس في البطولة على حساب مصفوت العاشر الأخير برصيد نقطة والذي يعمل للبناء عبر الدفع بلاعبين شباب وهناك حوالي 13لاعباً في صفوفه حالياً لم يتواجدوا في بداية الموسم واستغنى النادي عن مجموعة من اللاعبين من بينهم الأجانب.

وقال بدر طبيب مدرب مصفوت إن عملية البناء تحتاج إلى وقت وصبر، وأوضح: تعاقدنا مع مجموعة كبيرة من اللاعبين واستعدنا بعض اللاعبين العائدين من الخدمة الوطنية، واجتهدنا في الفترة الماضية في وضع نظام عمل متكامل وكانت البداية بعودة الفريق إلى التدريبات على ملعبه، وأضاف: تحدثت مع الإدارة وهي مقتنعة بالعمل الذي نقوم به حالياً وأجد منها كل دعم وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل، وأود كذلك أن أشكر لاعبي الفريق الذين تجاوبوا كذلك مع التغييرات التي تمت ولابد لأن أشير إلى أن مصفوت يملك لاعبين شباب جيدين ولديه مجموعة يمكن الرهان عليها في المستقبل.

وبملعب الذيد يستقبل الفريق البنفسجي صاحب المركز السابع( 7 نقاط) فريق التعاون التاسع قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

من جهة أخرى، قال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن مباراة اليوم مع العروبة تعتبر مصيرية بالنسبة ل «العنابي» وأوضح: هي مواجهة مهمة جداً ونحتاج بشدة للفوز فيها حتى لا يتسع الفارق مع منافسينا.

وعن توقيت المباراة في الثامنة مساء قال الشامسي: تحدثنا في هذه القضية وطالبنا الاتحاد بتغيير الموعد وأعتقد أن إقامة المباراة في الثامنة مساء قرار غير موفق وهذا التوقيت لا يتناسب على الإطلاق مع أندية الهواة، فالجمهور لن يتمكن من الحضور وحتى بالنسبة للاعبين هذا التوقيت غير مناسب لأن أغلب لاعبي الدرجة الأولى هواة مرتبطون بدوام ولا أجد بصراحة سبباً يجعل لجنة المسابقات تبرمج مباريات في دوري الأولى في الثامنة مساء فإذا كان الأمر متعلقاً بالنقل التلفزيوني فالقناة الناقلة أصلاً تبث مباراة واحدة في اليوم، كما أن ملاعب الأولى كلها أو معظمها إضاءتها سيئة ولذلك الأنسب أن تنطلق المباريات في الخامسة.

وأفاد الشامسي أن هذا التوقيت له تبعات أخرى وقال: في حال المباريات خارج الأرض الفرق تنتظم في معسكر بأحد الفنادق بالمدينة التي تحتضن المباراة ونضطر لدفع مبلغ إضافي لأن التوقيت يدخلنا في يوم جديد وإدارات الفنادق تحاسبنا على يومين وليس على يوم واحد لأنه ليس من المعقول أن يذهب الفريق إلى الملعب في الواحدة أو الثانية ونذهب عادة من الفندق إلى الملعب في الخامسة فندفع عن يوم إضافي.