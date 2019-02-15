شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتوج بلقب بطولة إيطاليا الدولية للتجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي الحمرية الرياضي، تحقيق انتصاراته ورفع علم الإمارات عالياً من خلال تحقيقه لإنجاز رياضي جديد كممثل لرياضة الإمارات في التجديف الحديث، بعد فوز لاعبيه في بطولة إيطاليا الدولية للأندية.
وكان النادي حصد أيضا أربع ميداليات ملونة في ختام بطولة تونس الدولية الثانية عشرة للتجديف الحديث، ونجح النادي في حصد المركز الأول في بطولة إيطاليا الدولية للأندية في فئة زوجي مختلط، وشهدت البطولة مشاركة 2800 لاعب و790 قارباً لعدة أندية من مختلف أنحاء العالم، وتم تتويج لاعبي النادي وهما فيولا لانت لاما وجوس بندر المحترفان في صفوف فريق التجديف للشراع الحديث، بالمركز الأول.وهنأت إدارة النادي اللاعبين على هذا الإنجاز، مؤكدة مواصلة سعيها لإبراز مكانة النادي ممثل الإمارات في هذه الرياضة.
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