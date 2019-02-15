أروابارينا: «غضب أيوفي» لا يشغلني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي دبي، أن فريقة يواجه ضيفه عجمان من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة المواجهة لأن المنافس فريق عنيد ومتماسك ولديه 19 نقطة في رصيده منها 12 خارج ملعبه، ما يفرض اللعب معه بكامل التركيز للتمكن من تحقيق الفوز.

وتابع: «الجولتان المقبلتان أمام الشارقة ثم العين، وقد تحدثت مع اللاعبين، وهم متفهمون أننا ننتظر شهرين صعبين «فبراير ومارس»، فسنلعب أمام 3 فرق منافسة على الصدارة، ولكن التركيز على تخطي مباراة عجمان، ومن ثم نفكر في المباريات التالية».

وعن خروج أيوفي غاضبا من مباراة النصر، قال: هذا أمر طبيعي، فلا يوجد لاعب يحب الخروج من الملعب، ولكن بما أنني على رأس الجهاز الفني، فإن كل ما يشغلني ليس غضب لاعب بل اتخاذ القرارات بهدوء، لتصب في مصلحة الفريق، وهذا هو هدفي الدائم كمدرب وأنا صاحب القرار، وأحيانا أكون معرضا للخطأ في الاختيارات، وفي هذه المباراة كنت أحتاج شيئا معينا أثناء المباراة، لذلك دفعت بأحمد خليل وهو غني عن التعريف، وتحدثت مع أيوفي وبالفعل لم يكن في الفورمة وأنا متأكد أن لديه مستوى أفضل.

من جهته، قال محمد جابر مدافع شباب الأهلي: عجمان فريق كبير، وينافس بقوة في المباريات، ولكننا في المقابل فريق كبير اعتاد المنافسة على أكثر من بطولة ونلعب للفوز دائما.