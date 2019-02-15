ترايثلون ياس ينطلق اليوم بمشاركة 1500 متسابق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تنطلق في الثانية والثلث ظهر اليوم فعاليات النسخة التاسعة من تحدي ترايثلون ياس لفئة المحترفين، الذي يقام منتصف فبراير من كل عام، بمشاركة 10 متسابقين محترفين محليين وعالميين من الرجال والسيدات، وتتواصل منافساته على مدار يوم واحد برعاية الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وتدشن فعاليات السباقات المجتمعية المصاحبة التي تستقطب أكثر من 1500 متسابق، من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية ابتداءً من الصغار والمتسابقين المبتدئين وصولاً إلى المحترفين، في الثامنة صباحاً، ويعدّ سباق الترايثلون، الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي تتواصل فعالياته حتى غروب الشمس، وأعدت اللجنة المنظمة للحدث منطقة للفعاليات وهي واحة المشجعين، وتضم العديد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب كافة الفئات والأعمار. وتتواصل المنافسات حتى السابعة مساءً، حيث سيتم تتويج الفائزين في مختلف الفئات وتسليمهم الجوائز المرصودة للسباق.

ويتضمن السباق ثلاثة مراحل، هي: السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، ويشتمل سباق المحترفين على فئتين مخصصتين لأصحاب الخبرة وهما فئة السباقات الأولمبية والتي تتكون من السباحة لمسافة 1500 متر وسباق الدراجات لمسافة 38 كم والجري لمسافة 10 كم، والفئة السريعة القصيرة «سبرينت» والتي تتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 22 كم، والجري لمسافة 5.5 كم. ويخصص ترايثلون الصغار للذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاماً، وتفتح تلك الفئة المجال أمام المشاركين فيها للاختيار بين العديد من الشرائح التي تزداد فيها المسافة وحسب معدل اللياقة البدنية لكل مشارك.

ويشهد السباق في هذا الموسم إضافة فئة سوبر سبرينت الجديدة، والتي تمنح المتسابقين خيارين إضافيين، ويهدف المنظمون من هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للمبتدئين والمشاركين للمرة الأولى في سباقات الترايثلون.