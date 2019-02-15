نجاح كبير لسباحة ناشئة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت في مسبح مركز ناشئة الثميد بطولة الناشئة للسباحة الحرة، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لمنتسبي مراكزها بالمنطقة الوسطى.

تنافس 28 ناشئاً وشاباً، في سباقات البطولة التي أشعلت المنافسة بينهم بمسافاتها المختلفة، وأسفرت نتائج سباقات فئة الناشئة عن فوز حمد عوض بالمركز الأول في سباق 25 متراً، وجاء هزاع خليفة في المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث مهير لاحج. كما أحرز حمد سلطان المركز الأول في سباق 50 متراً، وعبدالله مصبح الثاني، وأحمد محمد الثالث، و في سباق 25 متراً تتابع أحرز ناشئة المدام والمليحة والذيد المراكز الثلاثة الأولى.

أما في فئة الشباب فقد حقق راشد حمد المركز الأول في سباق 50 متراً، وخليفة مبارك ثانياً، ومحمد عوض ثالثاً، بينما تصدر سعيد سلطان المركز الأول في سباق 100 متر، تلاه خليفة حمد.