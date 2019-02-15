تألق صقور حمد بن مجرن في منافسات المحليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

وسط متابعة كبيرة من ممارسي وعشاق الصيد بالصقور، واصلت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منافساتها المثيرة، في منطقة الروية بدبي، وارتفع عدد الطيور المشاركة في البطولة، ليصل حتى الآن إلى 2050 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ التي أقيمت في الأيام الأربعة الأولى، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، لتصبح البطولة على مقربة من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد الصقور المشاركة فيها.

وكانت منافسات العامة للفئة قرموشة (فرخ + جرناس) قد تم دمجها مع منافسات المحليين (حر وشاهين)؛ وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، ما أدى لتأجيل منافسات العامة للقرموشة، وهو ما تعاملت معه اللجنة المنظمة للبطولة بحرفية بالغة؛ حيث أجرت تعديلاً سريعاً على جدول المنافسات، بحيث تقام منافسات القرموشة للعامة مع منافسات المحليين، من دون أن يتأثر جدول المنافسات.

وشهدت منافسات المحليين تفوق حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي؛ حيث حقق ثلاث بطولات، بعدما فاز «أدهم» بشوط الحر فرخ - رئيسي، وفاز «1» بشوط الحر جرناس - رئيسي، وفاز «27» بشوط الحر جرناس - نقدي.