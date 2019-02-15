ويلبيك يلتقي براعم مدرسة أرسنال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار نجم فريق أرسنال، داني ويلبيك، مدرسة أرسنال لكرة القدم في دبي، والتقى الطلبة المسجلين فيها حالياً، حيث قدم لمحات تدريبية لا تنسى أثناء تعلمهم «اللعب على طريقة الأرسنال»، وهذه هي ثاني زيارة للاعب داني ويلبيك للمدرسة، وتأتي في الوقت الذي تحتفل فيه بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

ومنذ عام 2009، تدرب في مدرسة أرسنال، التي تتخذ من «استاد ذا سيفنز» المملوك لطيران الإمارات مقراً دائماً لها، الآلاف من هواة كرة القدم الشباب، وتردد عليها 13 لاعباً من أرسنال لتقديم التدريب والإرشاد والإلهام للطلبة على أرض الملعب.

وأعرب ويلبيك عن سعادته بزيارة دبي مرة ثانية، وقال: «من الرائع العودة بعد سنوات إلى مدرسة أرسنال لكرة القدم ورؤية بصمة أرسنال وطيران الإمارات على النشء».

وأضاف: «يشكل الطقس الممتاز في دبي حالياً، والتسهيلات المتوفرة هنا ظروفاً مثالية تساعدني على متابعة برنامجي العلاجي لإعادة التأهيل بعد الإصابة التي لحقت بي».

وحظي براعم كرة القدم بلقاء خاص مع داني ويلبيك، الذي حثهم على اتباع خطاه من خلال تعلم اللعب بأسلوب وطريقة أرسنال. وتوفر مدرسة أرسنال لكرة القدم في دبي فرص تدريب للأولاد والبنات، من جميع المستويات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و18 سنة، على أيدي مدربين معتمدين من رابطة الاتحادات الأوروبية.

وكانت طيران الإمارات ونادي أرسنال قد أطلقا مدرسة أرسنال لكرة القدم في دبي كمشروع مشترك في عام 2009 بهدف دعم تطوير كرة القدم كرياضة في دبي ودولة الإمارات.