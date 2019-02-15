شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة سهلة ليوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع يوفنتوس إلى قطع خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي عندما يستضيف فروسينوني المتواضع، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين، والتي تشهد مباراة ميلان وأتالانتا السبت، إضافة للمواجهة الصعبة لإنتر ميلان على ملعب سمبدوريا.

ويبتعد يوفنتوس بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، ما سيجعل المدرب أليغري يُجلس رونالدو على مقاعد البدلاء تأهباً للقاء أتلتيكو مدريد الأوروبي الأسبوع المقبل.

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