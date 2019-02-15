شكرا لقرائتكم خبر عن باريزي يشارك في افتتاح كأس أكاديمية ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أكثر من 600 فتى وفتاة، تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، من 17 أكاديمية، في جميع أنحاء دبي، مشكَّلين 56 فريقاً، في الإصدار الثاني من بطولة كأس أكاديمية إيه سي ميلان بدبي التي تفتتح اليوم، وحضر المؤتمر الصحفي للإعلان عن المنافسات النجم الإيطالي وكابتن كرة القدم الأسطوري لنادي ميلان فرانكو باريزي.
وستقام البطولة في مقر أكاديمية إيه سي ميلان بدبي بمدرسة جيمس الدولية في الخيل، وسيشارك في الحدث الرياضي الذي سيستمر لمدة يومين المئات من لاعبي كرة القدم الصغار مع عائلاتهم.
وعبّر فرانكو باريزي عن إعجابه بشعبية كرة القدم في دولة الإمارات وأهمية دعم أكاديمية إيه سي ميلان في دبي لهذه الرياضة قائلاً «إنه لأمر رائع أن نرى الكثير من الفتية يتدربون ويختبرون أنفسهم بشغف وإصرار. إن أكاديمية إيه سي ميلان تقدم أحدث المناهج التعليمية والفنية التي تُستخدم أيضاً لقطاع الشباب في مدارس كرة القدم في إيطاليا وعلى الصعيد الدولي. كما أن وجود المدربين الرسميين للنادي هنا في دبي يعد أمراً أساسياً لاستمرارية النجاح».
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