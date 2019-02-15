شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة كبيرة لتوتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا توتنهام الإنجليزي، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصريح على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-صفر على ملعب ويمبلي. وحسم الفريق اللندني الشمالي، النتيجة في الشوط الثاني بأهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (47)، والبلجيكي يان فيرتونغن (83)، والإسباني فرناندو يورنتي (86).

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة كبيرة لتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.