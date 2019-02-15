«التنمية الأسرية» تدشن «100 يوم تحدياً» في مركز الشويب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ايمان سرور

دشنت دائرة التنمية الأسرية أمس في الصالة الرياضية الجديدة في مركز الشويب، فعاليات المرحلة الأولى للعام الحالي لبرنامج «100 يوم تحدياً»، والذي يأتي ضمن مبادرة «الرياضة أسلوب حياة» التي أبرمتها الدائرة مع الهيئة العامة للرياضة في2010، حيث بدأت الدائرة أمس بتوزيع أول دفعة للأجهزة الرياضية التي تسلمتها من الهيئة العامة للرياضة والبالغ عددها 44 جهازاً، ضمن برنامج «100 يوم تحدياً»، الذي تنظمه المؤسسة سنوياً على مرحلتين، تبدأ الأولى في شهر فبراير/ شباط وتستمر حتى شهر مايو/ أيار.

وقالت خولة المهيري رئيسة قسم رياضة المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية: إن الأجهزة سيتم توزيعها على المراكز الأربعة( أبوظبي، الشويب، رماح والوثبة)، وقد بدؤوا أمس بتوزيع أول دفعة منها في مركز (الشويب)، مشيرة إلى أن عملية التوزيع مستمرة وستصل إلى بقية المراكز تباعاً، مشيرة إلى أن برنامج «100 يوم تحدياً»، يأتي من منطلق اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية بصحة أفراد الأسرة بشكل عام، وصحة المرأة بشكل خاص، لافتة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عن طريق حضور المشاركات من النساء والفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 20 إلى 50 سنة، ويعانين من كتلة زائدة في أوزانهن، للحصص التدريبية المتخصصة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع على مدى 100 يوم.

وقالت المهيري: يتم تنفيذ البرنامج من خلال 3 حصص تدريبية أسبوعياً على مدى 100 يوم للسيدات المشاركات في المراكز المختلفة، مشيرة إلى أهمية الشراكة التي تمت بين مؤسسة التنمية الأسرية ومجلس أبوظبي الرياضي، ومركز إمبريال للسكري والتي كانت إحدى ثمارها برنامج «100 يوم تحدياً».