شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: هدفنا نتيجة إيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدافع الظفرة إبراهيم سعيد مسعود: إن لقاء العين وصيف كأس العالم للأندية له نكهة خاصة لما يتميز به الزعيم من نجومية، وما يضمه من لاعبين بارزين من مواطنين وأجانب، إضافة إلى امتلاكه خط دفاع ومن خلفه حارس كبير هو خالد عيسى.
وتابع: «استعد الظفرة جيدا لهذا اللقاء بعد الفوز على دبا الفجيرة في الكأس، ورغم الغيابات فإن الظفرة قادر على تقديم مباراة كبيرة ترضيهم كلاعبين، وتؤكد رغبتهم في العودة إلى سلسلة النتائج الإيجابية بالرغم من صعوبة المباراة أمام فريق كبير بقيمة العين».
وناشد إبراهيم سعيد جماهير نادي الظفرة مؤازرة الفريق من داخل ملعب المباراة، والوقوف بقوة خلفه.
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