6 ميداليات ملونة للإمارات في ألعاب القوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت التشيك منافسات اليوم الأول لألعاب القوى التي انطلقت على مضمار وميدان نادي الثقة بالشارقة، أمس الأول، بإحرازها 5 ميداليات ملونة ضمن المسابقات، وذلك ضمن فعاليات البطولة العالمية للإعاقة الحركية والبتر 2019.

وأحرزت التشيك 5 ملونات منها ذهبيتان، وفضيتان، وبرونزية واحدة، فيما حلّ بالمركز الثاني المنتخب الجزائري، والتايلندي برصيد 3 ميداليات ملونة لكل منهما بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وبالمركز الرابع ألمانيا برصيد 4 ميداليات ملونة ذهبيتين وبرونزيتين، فيما جاءت الإمارات بالمركز الخامس بأعلى رصيد من الميداليات الملونة والتي بلغت 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وثلاث فضيات وواحدة برونزية، يليها الهند وايرلندا سادساً محرزين ثلاث ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية، فيما حلّ في المركز الثامن منتخب الجمهورية العربية السورية، بذهبية واحدة والتاسع روسيا برصيد اربع ميداليات ملونة منها ثلاث فضيات وواحدة برونزية.

وكانت منافسات اليوم الأول قد شهدت تحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية وقارية حيث نجح عداء جنوب إفريقيا «مابوتي بيسلوتسو» في تحقيق رقم عالمي جديد بسباق 200م عدو للرجال بفئة T63 إضافة إلى رقم إفريقي جديد، كما حققت لاعبة الإمارات نورة الكتبي رقماً قارياً جديداً لآسيا بدفع الجلة بفئة F32، سجّلته بواقع 5.19 متر.

وحقق ذهبية الإمارات الرامي أحمد الحوسني برمي الرمح بفئة F33 محققاً رقماً شخصياً جديداً قدره 18,59 م، وفي سباق دفع الجلة للسيدات فئة F32F33 نالت الفضية الإماراتية سارة السناني بمسافة 4,88 وحصلت على البرونزية مواطنتها نورة الكتبي التي حققت رقماً آسيوياً جديداً قدره 5,19 م.

وفي منافسات 5000 م كراسي، اكتفى بطل الإمارات «محمد القايد الحمادي» فضية سباق 5000 م كراسي متحركة بزمن 11,36,93 دقيقة.