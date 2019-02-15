شكرا لقرائتكم خبر عن راشد علي: نسعى لرد الدين لدبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شدد راشد علي حارس مرمى الوحدة على أهمية الفوز ورد الاعتبار أمام دبا الفجيرة في مباراة اليوم، وقال: «المواجهة ستكون قوية بين الفريقين، المنافس في أسفل الترتيب ويحاول تعديل وضعه، وعلينا أن نلعب بتركيز عال ونرد الدين لدبا بعد خسارة الكأس الثقيلة التي مازالت عالقة بأذهان الوحداوية».

وأضاف راشد: «بطولة الدوري مختلفة عن الكأس والتشكيلة نفسها مختلفة، سندخل المباراة بهدف واحد هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط».

كانت هذه تفاصيل خبر راشد علي: نسعى لرد الدين لدبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.