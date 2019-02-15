الرمادي: أي نقطة أمام شباب الأهلي غالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف



أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن هدف «البرتقالي» من مباراة شباب الأهلي هو الخروج بنتيجة إيجابية تساعد فريقه على تحقيق مركز جيد والدخول إلى منطقة الأمان، لذلك فإن اللقاء محطة مهمة ونقاطه دائما غالية لأنه في مواجهة فريق كبير.

وأضاف: كل الفرق لديها مصادر قوة وضعف، ونحن درسنا شباب الأهلي جيداً، وسنلعب على نقاط ضعف المنافس، ولدينا قوة هجومية قوية، وسنتعامل مع شباب الأهلي بجرأة وشجاعة كبيرة.

وقال الرمادي: فوز بني ياس على الوصل يعطينا حافزاً بأنه لم يعد هناك فوارق بين الفرق، وكذلك فإنه دخل منطقة نسعى نحن أيضا للدخول فيها.

واختتم الرمادي تصريحاته: نسعى لتحقيق الفوز في اللقاء وطموحنا ليس التعادل، ولكنه نتيجة جيدة أيضا.