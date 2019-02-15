عمرو ابوبكر
وجه الكابتن زكريا ناصف، رسالة إلى المسؤولين عن الرياضة في مصر بداية من وزير الشباب والرياضة مرورا بالاتحادات والأندية ومجالس الإدارات والمدربين وانتهاء باللاعبين، قائلا: «ماترموش الكورة في ملعب الجماهير أرجوكم».
وطالب ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من المسؤولين بعدم إطلاق دعوات للجماهير بعدم التعصب وأن إلا تكون الجماهير السبب في زيادة الاحتقان.
وتابع الكابتن زكريا ناصف، أن الجماهير هي المتلقى وبمثابة رد الفعل وتشاهد تصريحات جميع المسؤولين في جميع وسائل الإعلام المختلفة وتعي كل...
كانت هذه تفاصيل خبر زكريا ناصف للمسؤولين عن الرياضة: ماترموش الكورة في ملعب الجماهير.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.