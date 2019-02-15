تريزيجيه يتحدث عن.. الانتقال لنادي أوروبي كبير.. سعد سمير الذي زوّجه.. وتقبيله قدم والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود حسن "تريزيجيه"، المحترف المصري في صفوف فريق قاسم باشا التركي، إنه لا يتضايق من أحاديث محبيه ومتابعيه بخصوص عدم انتقاله لفريق أوروبي كبير.

وأشار تريزيجيه، خلال لقائه مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة على فضائية DMC، إلى إنه يُقابل الكثير في الشارع ممن يسألونه لماذا لا ينتقل إلى صفوف نادي كبير لما يتمتع به من إمكانيات ولكنه لا يشعر بالضيق ويركز فقط مع صفوف فريقه قاسم باشا.

وتطرق اللاعب خلال الحوار الذي سيتم إذاعته في حلقة الاثنين المقبل 18 فبراير، إلى علاقته بزميله السابق بالأهلي سعد سمير منذ بدايتها وهما بصفوف الناشئين بالأهلي حتى الفترة الحالية ودوره الكبير في زواجه وكذلك إلى علاقته بوالدته والصورة التي أُلتقطت له وهو يُقبل قدمها خلال حفل زفافه لارتباطه الكبير بها.

وأوضح محمود إن والده وأخيه الأكبر مُشجعان لنادي الزمالك عكسه، منوهًا إلى إنه رغم وفاة والده وهو بسن الـ 12 إلا إنه يتذكره كثيرًا وبصورة دورية رغم مرور الوقت من وفاته.

ونوه اللاعب ـ الذي حصل على ركلة الجزاء التي سجل منها محمد صلاح هدف الفوز في الكونغو ـ إلى إنه كان يتوقع مشاركته قبل اللقاء المصيري في مشوار التأهل لكأس العالم وإنه سيكون له دورًا فعالًا في المباراة وهذا ما حدث.

واستنكر خلال لقائه مع إسعاد يونس، ما كان يُقال عن المدرب التايخي للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه وإنه لا يُشرك الناشئين بالفريق الأول، مستدلاً بتصعيده في جيل يضم محمد أبو تريكة وبركات وغيره بينما كان يبلغ هو من العمر 17 سنة وكذلك قصة توديعه في المطار.

ولم يخلو اللقاء ـ الذي حصل يلا كورة/ الخليج 365 على ملخصه ـ من الحديث عن مشواره الاحترافي بداية من اندرلاخت البلجيكي وطلبه الخروج على سبيل الإعارة لصفوف موسكورن للمشاركة بصورة منتظمة وتألقه بصفوفه ثم الانتقال للدوري التركي بصفوف قاسم باشا وكيف تحول ليكون مقابل الحصول عليه 15 و 20 مليون دولار وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه وكذلك تحدث عن علاقته بمحترفنا المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح.