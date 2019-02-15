رياضة | مانشستر سيتي يجهز مبلغا ضخما من أجل التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجهز مبلغا ضخما من أجل التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضًا ضخمًا لإبرام أولي صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يُجهز عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني لضم الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي فيرناندينو.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر سيتي يراقب أيضًا حسام عوار لاعب ليون، لكن ستكون أولوية النادي الإنجليزي الحصول على خدمات ندومبيلي في المقام الأول.

وينتهي عقد ندومبيلي مع ليون في عام 2023 مما يزيد صعوبة مهمة السيتي في التعاقد معه، كما أن اللاعب مطلوب في أكثر من نادي خلال الميركاتو الصيفي أبرزهم يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد.