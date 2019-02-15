رياضة | مدير أمم إفريقيا: لجنة التفتيش بذلت جهدًا كبيرًا للتفتيش على ملاعب وفنادق البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمم إفريقيا: لجنة التفتيش بذلت جهدًا كبيرًا للتفتيش على ملاعب وفنادق البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، أن لجنة التفتيش على ملاعب وفنادق البطولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وقال "فضل" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لجنة التفتيش قامت بزيارة جميع الملاعب والاستادات والفنادق في جميع محافظات مصر وحرصت على الاطمئنان علي كافة الاستعدادات وأدق التفاصيل".

وأضاف: " أمتلك مجموعة عمل محترمة تساعدني في أداء عملي".

وتابع: " وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة منحني الحرية الكاملة في اختياري مساعديني، وحرصت في إختياري لهم علي إنتقاء العناصر الشابة".

وأتم: " رؤوساء اللجان الـ14 تم اختيارهم من أصحاب الخبرات المشهود لهم بالكفاءة".